Poveri sciacalli

Davide Borgione aveva 19 anni. Era a terra in via Nizza, a Torino, dopo essere caduto dalla bicicletta in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Era privo di sensi, o comunque in condizioni gravissime, quando alcune persone si sono fermate. Non per soccorrerlo. Le immagini delle telecamere mostrano due giovani, ventenni come lui, che si avvicinano al corpo steso sull’asfalto. Le mani frugano nelle tasche, cercano, afferrano un portafogli. Poi si allontanano. Davide è ancora lì, a terra, agonizzante o forse già morto. Poco dopo, un’auto passa e urta il suo corpo. Il conducente dirà di non essersi accorto di nulla, saranno le indagini a stabilire con precisione la sequenza degli eventi e le responsabilità. Resta un dato: Davide viene portato in ospedale e muore per un grave trauma cranico. I ventenni che lo hanno derubato sono stati identificati e indagati per furto e omissione di soccorso. La cronaca parla di sciacalli. È una parola che viene spontanea, eppure fa perdere la sfum...