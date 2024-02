Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Povere creature! ★★★★

Di Yorgos Lanthimos

Dove vederlo: al cinema

Capolavoro di Yorgos Lanthimos. Narrazione complessa, sequenze spigolose: in particolare la vicenda ambientata a Parigi è un pugno nello stomaco. Eppure stavolta, e probabilmente anche grazie al bel romanzo di partenza, il regista greco riesce a coniugare il suo proprio stile bello e originale con una storia all’altezza. Non semplicemente un Frankenstein al femminile, ma un vero e proprio romanzo di formazione in cui una bimbetta, poi ragazza e infine donna riesce ad arrivare alla conoscenza del mondo. Ricchissimo di rimandi letterari, da Pinocchio a Frankenstein stesso passando per il Candido di Voltaire e Dostoevskij, è un film tutto giocato sulla scoperta...