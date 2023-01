Sabato 21 gennaio, presso EDIT, in piazza T. Noce 15/A, a Torino, si terrà la seconda sessione dell’edizione 2022/2023 di Politicall.

Nello scenario internazionale che si sta presentando sempre più complesso, le tre sessioni di questa edizione vogliono affrontare un tema di cui tutti discutono a più livelli – la geopolitica – attraverso un approfondimento del rapporto tra Occidente e atlantismo e del ruolo della Cina e dei paesi emergenti. Il convegno di Politicall di sabato 21 gennaio, a cui prenderà parte anche il giornalista di Tempi Leone Grotti, è dedicato agli Scenari asiatici.

Di seguito il programma della giornata:

PUBBLICITÀ

9.30 Accreditamento e welcome coffee

10.00 Lezione – La Cina tra geopolitica, diplomazia e cambiamento Matteo Luigi Napolitano, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali, Università degli Studi del Molise

12.00 Incontro con Bernardo Cervellera, Missionario del PIME

13.15 Pranzo

14.45 Pomeriggio con… Leone Grotti, Giornalista di «Tempi»

16.30 Aperitivo di chiusura

Iscrizione obbligatoria sul sito politicalltorino.it entro giovedì 19 gennaio.

Quote di iscrizione*

FULL2 PASS STUDENT € 50,00 (2 sessioni)

ONE SHOT € 30,00 (1 sessione)

FULL2 € 30,00 (2 sessioni, per studenti universitari o scuole superiori)

STUDENT ONE € 20,00 (1 sessione, per studenti universitari o scuole superiori)

* La quota contributiva di iscrizione va versata tramite bonifico intestato a: Associazione Study Center Grossman | IBAN: IT85O0306909606100000131157 Causale: Iscrizione Politicall 2022/2023

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero +39 338 6774880