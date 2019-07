Playspotify: promuovere i propri brani Spotify

L’alternativa per chi vuole aumentare la popolarità grazie all’inserimento del proprio brano Spotify all’interno di un network esclusivamente italiano

Spotify è stato uno dei primi servizi di streaming musicale a debuttare sul mercato. Una piattaforma evoluta ed accessibile da pressoché qualsiasi dispositivo esistente in commercio. L’universo della musica in streaming è cresciuto in maniera esponenziale e tra le numerose piattaforme a disposizione Spotify è quella che gode di maggior popolarità.

Comprare Play Spotify è un’ottima alternativa per chi vorrebbe far decollare i propri brani e garantirsi un incremento di popolarità, grazie all’inserimento del proprio brano all’interno di questo network esclusivamente italiano.

Grazie a questo servizio si ottiene fin da subito il numero di play italiane che si desiderano, tutto in completa sicurezza e garanzia del risultato.

Play Spotify: rendere più visibile e ascoltato il proprio brano su Spotify

Il successo di questa piattaforma non dipende solo dal fatto che offre un servizio musicale a regola d’arte, ma si lega anche alla questione di visibilità e guadagni per un artista. Per rendere più visibile e ascoltato il proprio brano Spotify ed ottenere tutti i benefici che ne derivano, come un aumento di royalty o di popolarità sul servizio musicale digitale più famoso del mondo, è necessario avere una buona visibilità.

Il servizio di Play Spotify offre la possibilità di inserire i propri brani all’interno di un network di ascoltatori e fruitori abituali di Spotify, al fine di acquisire fin da subito un buon numero di plays italiane e avere massima sicurezza e garanzia sul risultato. Grazie ai play su Spotify, si avrà anche un grande aumento dei profitti, dal momento che la piattaforma offre pagamenti in base alle visualizzazioni ricevute.

Il servizio di aumento play reali ed italiani al 100% permette di dare molta visibilità al proprio brano, ottenere molti play e quindi una notorietà veramente importante. Il servizio è utile per aumentare i propri numeri al fine di ricevere certificazioni come il Disco d’oro in quanto sia la RIAA che la FIMI riconoscono 100 play come 1 vendita di un disco.

Acquistare questo servizio garantisce, inoltre, numerosi vantaggi:

Play della tua traccia costanti

Utilizzabile per aumentare le proprie royalties

Listner certificati italiani che inviano Play al 100% reali ed italiani

Play utili al rilascio di certificazioni RIAA e FIMI (Disco d’oro, ecc.)

Attivazione del servizio entro 2-3 giorni dall’ordine

Garanzia del risultato, raggiungerai in poco tempo l’obbiettivo previsto

Confidenziale ed anonimo al 100%

In che modo funziona l’aumento di play italiani?

Incrementare i play spotify al proprio brano è facile, basta eseguire un ordine e inserire nel carrello il link del proprio video, precisamente nel campo note. Appena ricevuto l’ordine un tecnico inizierà ad impostare la promozione più adatta al brano ed entro 2-3 giorni la promozione sarà attivata. A questo punto si riceveranno i play spotify, come desiderato. Il cliente potrà osservare in prima persona il contatore dei play, monitorando costantemente l’efficacia della promozione.

Il servizio è garantito e tutti i play acquistati saranno inviati al video, tuttavia è bene precisare che ad ogni play non necessariamente corrisponde il liste, infatti gli utenti spesso ascoltano un brano più volte.

Ovviamente aumentare il numero di play è fondamentale per far sì che il proprio brano spotify raggiunga una buona immagine e possa essere notato da una casa discografica.

Come si attiva il servizio?

Attivare il servizio per Play Spotify è semplice:

Aggiungi al carrello il servizio che hai scelto

Esegui il Login o inserisci i tuoi dati per la registrazione

Inserisci sul fondo della pagina i dati necessari per attivare la promozione di marketing come ad esempio il link del tuo profilo Spotify

Dai conferma ed effettua il pagamento

Il servizio sarà attivo in meno di 24-48 ore e sarai contattato tramite mail o telefono per ogni eventuale comunicazione.

I creatori di Play Spotify

Chi sono Roger e Joel Pagini? Roger e Joel Pagini sono degli imprenditori digitali che hanno fondato la loro attività di digital marketer a partire dal 2008. Nel 2012 hanno aperto un network di siti web utili ad aiutare le star ed i personaggi dello spettacolo ad avere profili social più visitati e un ritorno di immagine sul web migliore. Il sito web principale del network attivo dal 2012 ha come obiettivo appunto la promozione su tutti i social network dei profili degli artisti, dando loro ed alle aziende di social manager che li rappresentano gli strumenti e la formazione di cui hanno bisogno per avere successo nel mondo digitale dei social network.

Quindi, è sicuro aumentare gli ascolti della playlist Spotify? Ovviamente sì, solo se tutto viene fatto con cognizione di causa e da esperti del settore.

Foto Nattanart P/Shutterstock