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Non solo petrolio. Perché Trump ha messo nel mirino il Venezuela

Di Leone Grotti
13 Dicembre 2025
Petroliere sequestrate, portaerei schierate, pescherecci bombardati. Ci sono ragioni strategiche e geopolitiche, oltre che economiche, per cui gli Usa vogliono porre fine al regime di Maduro
Manifestazione pro regime a Caracas, in Venezuela

Perché Donald Trump è così ossessionato dal Venezuela? Perché il presidente americano ha fatto abbordare e sequestrare una petroliera che trasportava illegalmente petrolio venezuelano? Perché gli Usa hanno sanzionato altre sei navi colpevoli di «trasporto illecito di petrolio»? E perché, negli ultimi mesi, il tycoon ha autorizzato 22 bombardamenti contro pescherecci nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo 87 persone? E come mai, infine, ha definito Nicolas Maduro un «narco-dittatore», spostando in acque internazionali davanti al Venezuela la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, insieme a caccia F-35, un sottomarino nucleare e 15 mila truppe, arrivando anche a dichiarare «chiuso» lo spazio aereo sopra il paese? Trump vuole invadere il Venezuela? Una risposta ufficiale non c'è e le ipotesi si rincorrono senza sosta. C'è chi pensa che Trump stia per invadere il Venezuela "boots on the ground" per rubare il suo petrolio e il suo oro; chi ritiene che voglia...

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