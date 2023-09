Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno è, come noto, la prima parte, lunghissima (145 minuti!), di un film che vedrà la conclusione, altrettanto lunga, tra un anno. Stavolta Ethan Hunt è alle prese con una intelligenza artificiale fuori controllo, idea di moda anche se non nuova al cinema: è da Stanley Kubrick e dal suo 2001: Odissea nello spazio che il cinema indaga sul tema. L’intelligenza contro cui va a cozzare l’eroe impersonato da Tom Cruise non ci sembra però un fulmine di guerra, forse perché gli umani hanno il cervello bruciato e non riescono a fare due più due.

Il fatto è che dopo quasi tre ore di film si scopre quello che appare chiaro alla totalità degli spettatori: la chiave a forma di croce, quella attorno a cui tutti, ma proprio tutti i personaggi formulano le ipotesi più disparate, c’entra col sottomarino che si vede nella scena d’apertura. Che assurdità. Il film ha almeno una sequenza buona all’altezza dei p...