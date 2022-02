Il presidente cinese Xi Jinping dichiara aperte le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (foto Ansa)

Sono passati 14 anni da quella che fu una delle edizioni più contestate, controverse ma anche più di successo delle Olimpiadi estive, quelle di Pechino 2008. Ai tempi gli Stati Uniti portavano avanti la dura lotta contro il terrorismo, avviata dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, e avevano condotto gran parte del mondo ad appoggiare l’occupazione dell’Afghanistan e la guerra contro il dittatore iracheno Saddam Hussein.

Nel 2008 la Cina voleva sembrare diversa

I temi al centro del dibattito erano forti: rispetto dei diritti umani, soprattutto in Tibet e Xinjiang, libero commercio, democrazia. A Washington si approcciava all’ultimo anno di mandato George W. Bush, a Pechino il presidente Hu Jintao guidava ancora una Cina in via di sviluppo e retta dall’equilibrio dei poteri che andava avanti dai tempi di Jiang Zemin e l’Occidente rappresentava ancora un modello verso il quale ...