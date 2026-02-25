Che ne è dell’Occidente? Incontro a Torino

Sabato 28 febbraio, a Torino, si terrà il secondo incontro dell’edizione 2025/2026 di Politicall, intitolato “Che ne è dell’Occidente?”. Ospiti di questa sessione saranno Alberto Mingardi, Klaus Welle e Mattia Ferraresi.



Il tema dell’edizione è l’Occidente: le sue radici storiche e filosofiche insieme alle trasformazioni che ne stanno ridefinendo l’identità. Verranno analizzati i principi fondamentali che hanno guidato lo sviluppo politico, culturale e sociale occidentale e il loro significato nella contemporaneità.

In collaborazione con il Wilfried Martens Centre for European Studies, verranno discussi i temi principali che caratterizzano oggi il dibattito politico e culturale, dalle sfide della democrazia liberale ai rapporti tra libertà individuale e responsabilità collettiva.

La sfida di Politicall, in quanto scuola di politica, sarà riflettere sulle responsabilità non solo dei decisori politici, ma anche dei cittadini attivi e delle comunità, nel comprendere le radici di una comune identità occidentale e le loro implicazioni attuali, nella prospettiva di un dialogo autentico tra popoli e culture per la costruzione del bene comune.

Appuntamento alle 10.30 a Cascina Fossata, in via Ala di Stura 5 a Torino. Di seguito il programma della giornata, di cui Tempi è media partner

Ore 11. Lezione

Ultra, neo e post. Povero liberalismo!

Alberto Mingardi (direttore generale Istituto Bruno Leoni; Università IULM – Milano)

Ore 13. Pranzo

Ore 14.30. Incontro

Klaus Welle (Wilfried Martens Centre for European Studies, già segretario generale del Parlamento Europeo)

Ore 15.30. Coffee break

Ore 16. Dialogo con…

Mattia Ferraresi (giornalista Domani)

Ore 17. Conclusioni

Per info e partecipazione, cliccare qui.