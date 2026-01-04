“Restituzioni”, una delle mostre più interessanti che ho visto nel 2025

Insieme a un paio di mostre di taglio monografico, Restituzioni. Tesori d’arte restaurati è la più interessante fra quelle che ho visto, in presenza o a distanza, nel 2025. Giunta alla sua ventesima edizione, è importante per varie ragioni: la difformità dei 128 pezzi esposti freschi di restauri; l’accuratezza dei medesimi restauri, visualizzati nel loro svolgersi da video che affiancano le opere; il coinvolgimento di sessanta laboratori in Italia e uno all’estero; la bellezza o la curiosità di ogni esemplare, siti in enti pubblici e privati, sovente spiazzati rispetto a quelli calcati negli itinerari di massa; la distribuzione delle provenienze che seguono un ordine regionale senza favoritismi; la singolare natura di innumerevoli pezzi, che contribuisce a rendere il percorso espositivo più accattivante di quanto non siano taluni di contenuto monotematico. Il complesso radunato, nella sua diversificazione, non risulta affatto frammentario perché il denominatore comune è il restauro. No...