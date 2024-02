Su Dagospia si riprende un articolo di Nicola Palma per Il Giorno dove si scrive: «La scusa della sigaretta. Poi la mano al collo, la rapina e lo spintone. Andrée Ruth Shammah, fondatrice e direttrice del Teatro Parenti di via Pier Lombardo, ha scritto mercoledì sera un post su Facebook per raccontare di aver subìto una rapina qualche minuto prima in pieno centro. “All'uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi”, l’incipit del post commentato in poche ore da decine di follower, “un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato per chiedermi una sigaretta, poi mi ha messo una mano sul collo e mi ha strappato la collana. Sono sotto shock. Dandomi anche uno spintone”. Shammah ha concluso così il suo post: “Lo spavento passerà, ma quando è scappato e anche gli altri due, prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura. Non voglio avere paura per strada a Milano in centro!».

Poi la Shammah, per pietà verso ...