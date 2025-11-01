È a tavola che si prova il “gusto del divino”

Sumito, Fides, Chieffo e Amicone. Paolo Massobrio e quegli incontri dove ogni istante è servito a scoprire «perché siamo su questa Terra»
Con Prima che scada il tempo. Quando nella vita conta l’istante, libro tenuto insieme da un “gustoso” filo rosso teologico, Paolo Massobrio abbandona le vesti del critico enogastronomico – la kermesse Golosaria da lui fondata è in corso proprio in questi giorni, 1-3 novembre, alla Fiera Milano Rho – e in 40 racconti ripercorre spaccati di vita traboccanti di amicizie fortissime.
Tra le più intense c’è quella col ristoratore Sumito Estévez, il “Cracco venezuelano”, che si mantiene alla facoltà di Fisica di Caracas lavorando in un ristorante, e che finisce per innamorarsi perdutamente del mestiere del cuoco (di lì a poco i suoi libri di ricette faranno di lui una star della tv). Eppure, proprio quando insieme alla moglie decide di aprire una scuola di cucina «per ricostruire il suo paese insegnando a centinaia di giovani poveri o disoccupati quello che potrebbe essere un lavoro», il potere gli toglie tutto: ristoranti, visibilità, libertà. Estévez si rifugia con la famiglia in quel di Ch...