L’evoluzione delle buone maniere

È una storia lunga più di mille anni, quella delle “buone maniere” o “galateo”, e racconta meglio di tanti libri come sono cambiati il potere, la politica, i costumi, le gerarchie sociali. Sbagliato considerarle un semplice abbellimento della vita quotidiana, le buone maniere sono sempre state dei dispositivi disciplinari atti a rendere visibile l’ordine sociale e politico di una determinata epoca. O perlomeno è stato così fino a quindici anni fa: perché le regole hanno bisogno di poggiare su certezze, ci spiega Guia Soncini, mentre oggi è «tutto in movimento, i confini sono scivolosi, (…) è tutto un equilibrio sopra la follia». Ma andiamo con ordine.

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