Le cicogne deluxe e il Black Friday dei figli della surrogata

La sentenza di Bari che sdogana la “genitorialità plurima”. Chiara Tagliaferri che celebra la nascita della figlia ottenuta con la Gpa in Arkansas. Le ucraine trasformate in ventre conto terzi. Wei lasciato in orfanotrofio perché non conforme all’ordine. Rassegna ragionata dal web
Una campagna pubblicitaria del 2021 promossa dalla BioTexCom, colosso ucraino della maternità surrogata, rilanciata dalla Bbc
Scrive Elena Tebano sul Corriere della Sera:
«Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari […] “È una sentenza che dà tutela a nuove forme di genitorialità condivisa, offrendo la possibilità di riconoscere un modello di co-genitorialità allargata, diverso da quello della coppia sia tradizionale che omogenitoriale, ma che non è in contrasto né con la normativa italiana né con il superiore interesse del minore” dice Pasqua Manfredi, l'avvocata dell'associazione per i diritti lgbtq+ Rete Lenford che ha assistito i due padri […] “Un bambino può avere più figure genitoriali, se ciò risponde al suo superiore interesse e si basa su relazioni affettive autentiche, trasparenti e prive di sfruttamento”».
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