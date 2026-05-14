Le cicogne deluxe e il Black Friday dei figli della surrogata

Una campagna pubblicitaria del 2021 promossa dalla BioTexCom, colosso ucraino della maternità surrogata, rilanciata dalla Bbc Scrive Elena Tebano sul Corriere della Sera:

«Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo. Lo ha disposto la Corte di Appello di Bari […] “È una sentenza che dà tutela a nuove forme di genitorialità condivisa, offrendo la possibilità di riconoscere un modello di co-genitorialità allargata, diverso da quello della coppia sia tradizionale che omogenitoriale, ma che non è in contrasto né con la normativa italiana né con il superiore interesse del minore” dice Pasqua Manfredi, l'avvocata dell'associazione per i diritti lgbtq+ Rete Lenford che ha assistito i due padri […] “Un bambino può avere più figure genitoriali, se ciò risponde al suo superiore interesse e si basa su relazioni affettive autentiche, trasparenti e prive di sfruttamento”».

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