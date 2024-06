Sono morti sei neonati nel reparto di maternità di un ospedale di New Delhi a causa di un incendio innescato dallo scoppio di una bombola d’ossigeno. I neonati presenti nella struttura erano in tutto dodici, metà di loro non ce l’ha fatta. Il primo ministro Arvind Kejriwal ha parlato di una situazione straziante e mancano parole per dire che specie di dolore annoda le viscere di fronte a una notizia simile, anche se siamo lontani dall’India, anche se non ci ha toccati direttamente. Sentire “neonati” e “rogo” nella stessa frase ci tocca comunque, dovrebbero stare in zone tra loro inaccessibili, anche grammaticalmente.

Verrebbe la tentazione di dare ragione a Elettra Lamborghini che, ospite a Verissimo, è tornata sul suo desiderio di difendere l’istituto dell’adozione. Ammirevole e sincera. Però c’è una sbavatura nella sua premura: «Il mondo mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di mettere al mondo un figlio. Adottare un bambino mi dà l'idea invece di salvarlo». S’intui...