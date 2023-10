Domenica 29 ottobre alle ore 18 presso la Biblioteca comunale Chiesa Rossa, Milano (via San Domenico Savio, 3), Rodolfo Casadei presenterà insieme all’autrice Ada Grossi il romanzo Inferno a mezzanotte, «un’avventura che ti farà volare da New York alle sabbie del deserto israeliano».

Sinossi del romanzo

Sandra è una giovane papirologa italiana specializzata in manoscritti del Mar Morto. La sua tranquilla esistenza di studiosa tra Gerusalemme e New York viene sconvolta dall’incontro con uno sconosciuto che le accenna a un’oscura setta ossessionata da alcuni antichissimi manoscritti su cui sta lavorando. Il giorno dopo, l’uomo viene trovato morto.

A poco a poco, i pezzi dell’inquietante puzzle cominciano a incastrarsi: un rifugio segreto tra le grotte di Qumran, una sapienza arcana legata a una folle interpretazione della Kabbalah, un ex seminarista interessato ad angeli e demoni, un rabbino newyorkese che studia un’antica versione ebraica del Vangelo di Matteo per uno strano committente dagli occhi impenetrabili e un saggio gesuita che conosce gli abissi dell’anima.

Sandra è braccata dai misteriosi Custodi, convinti che lei sia in possesso di qualcosa di molto prezioso per loro… Insieme a Simon, affascinante studioso di storia dell’arte, Sandra si lancia in un’avventura adrenalinica per salvare se stessa – e forse il mondo intero – da un pericolo perverso.