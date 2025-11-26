Il 28 novembre a Brescia l'incontro "Dall’Ucraina al Mediterraneo nell’era dei conflitti permanenti”. Intervengono: Fausto Biloslavo e Emanuele Boffi

L’associazione Tito Speri organizza per venerdì 28 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Centro Pastorale Paolo VI, in Via Gezio Calini 30, Brescia., l’incontro “Dall’Ucraina al Mediterraneo nell’era dei conflitti permanenti”.

Intervengono:

Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra

Emanuele Boffi, giornalista e direttore di Tempi

Introdurranno:

Massimiliano Battagliola, Capogruppo di Brescia Civica in Loggia

Patrizio Campana, Coordinatore di missioni umanitarie in Ucraina

Nell’occasione verrà presentata alla Città di Brescia l’iniziativa “Un’ambulanza per l’Ucraina” promossa dall’“Associazione Nadiya” di Brescia, che ha quale scopo la raccolta dei fondi necessari per l’acquisto di un’ambulanza da inviare nella martoriata terra di Ucraina. Iniziativa benefica che avrà la sua presentazione alla cittadinanza bresciana nel corso dell’incontro “DALL’UCRAINA AL MEDITERRANEO – nell’era dei conflitti permanenti”.

Questa iniziativa culturale nasce dalla constatazione che purtroppo l’Europa e il mondo intero stanno vivendo in un’era di conflitti bellici permanenti, a partire dall’ingiusta guerra in corso in Ucraina, determinata dall’invasione russa, sino al recente conflitto nella terra di Palestina, senza dimenticare le tante guerre dimenticate in corso in altri continenti e che raramente vengono ricordate dai media.

Il giornalista Fausto Biloslavo, forte della sua esperienza e presenza personale sui teatri di conflitto quale inviato di guerra, ci aiuterà a meglio comprendere la situazione sia della guerra in Ucraina che le problematiche dei conflitti vicini al nostro Paese che interessano il bacino del Mar Mediterraneo, ivi compresa la connessa problematica dell’immigrazione e dei migranti che approdano in Europa spesso da paesi sconvolti in eventi bellici.

Emanuele Boffi, giornalista e direttore della rivista “Tempi”, periodico d’ispirazione cattolica, dove si occupa di politica, cultura e società. Ci aiuterà nelle riflessioni sul tema dell’incontro con il suo giudizio alla luce della sua esperienza culturale e professionale maturata nel corso della sua attività giornalistica.

Parteciperanno all’incontro anche gli amici Avv. Massimiliano Battagliola che introdurrà l’incontro, insieme a Patrizio Campana che renderà testimonianza dei viaggi di missioni umanitarie in Ucraina a cui ha partecipato, e della cui organizzazione si è reso da tempo promotore.