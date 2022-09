L’ultimo libro di Silvio Cattarina, Voglio il miracolo! (Itaca), è una sorta di lunga lettera rivolta ai “suoi” ragazzi, a quelle centinaia di giovani (oltre milleduecento) con problemi di dipendenza che sono passati dalla comunità pesarese L’imprevisto. Testimonianze, incontri pubblici, viaggi all’estero e frammenti di vita quotidiana si intrecciano per documentare un’esperienza di vita drammatica e affascinante.

Il dramma della droga, è risaputo, continua a risucchiare la vita di migliaia di giovanissimi. La descrizione che ne fornisce Cattarina è plastica: «Sembra proprio che il campo profughi più grande e più drammatico del nostro paese e dell’intero Occidente sia la sua gioventù. I giovani del nostro tempo sono anch’essi profughi, ossia persone in fuga: da sé stessi, dalle proprie famiglie, dalle proprie comunità, scuole, città».

La situazione è drammatica, eppure in queste pagine traspare innanzitutto la gratitudine per una storia pluridecennale che prosegue baldanzosa ...