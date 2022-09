E dunque Giorgia Meloni. Ci è piaciuto il suo discorso notturno a commento del voto. Parole a caldo, figlie certamente dell’emozione e della stanchezza, ma misurate e non banali. Parole di una vincente, ma ad alto tasso di consapevolezza che la sfida ora è impegnativa e ci sono una serie di problematiche non indifferenti da affrontare.

Il titolo del Manifesto

Il Manifesto esce oggi in edicola con una prima pagina in cui Meloni è raffigurata col braccio teso e il titolo “A noi”. Niente di più lontano dalla realtà. La leader di Fratelli d’Italia ha condotto una campagna elettorale tutto sommato “sobria” e ha, al di là di qualche dichiarazione sanguigna per non scoprirsi troppo a destra, calibrato le sue uscite sui toni della moderazione e della ragionevolezza.

Ha rimarcato più volte la collocazione atlantica del Paese, non ha fatto proposte mirabolanti sugli “scostamenti di bilancio”, non ha promesso “più dentiere per tutti”. Ha proseguito su una linea che ha tracciato da tempo, cercando di presentarsi come forza con un’identità chiara, ma aperta (lo conferma la scelta di alcuni candidati non riconducibili alla storia missina), “pronta” a governare, come da slogan da campagna elettorale. Una strategia che ha pagato.

Il tempo della responsabilità

Nel suo discorso notturno Meloni ha detto che «la situazione in cui l’Italia e l’Europa versano è particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti e quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico». Si è anche detta addolorata per i dati sull’astensionismo e consapevole della necessità di ricreare un legame tra elettori e istituzioni. Frasi importanti, non solo di circostanza, all’interno di un contesto in cui s’è manifestato un certo orgoglio per un risultato pieno e rotondo.

Per commentare il suo successo, Meloni ha scelto di mandare un messaggio al Paese con queste parole: «Questo è il tempo della responsabilità». Il Paese le ha dato una possibilità, lei sembra la prima a essere cosciente di cosa questo significhi.