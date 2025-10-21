Heimat. Indagine per immagini sui silenzi di un popolo

Come sempre capita, l’hanno buttato lì in mezzo alle cianfrusaglie, tra due fiacchi episodi di Pierino con Alvaro Vitali e le ultime riprovevoli prove di Liam Neeson spaccaossa. Stiamo parlando del memorabile Heimat, da poco disponibile su Prime Video: non lo vedevamo da anni in tv e allora andava comunque visto a notte fonda su Fuori orario di Enrico Ghezzi.

Si tratta, per quanto riguarda la prima stagione, di sedici ore di narrazione cinematografica distribuite in undici episodi, un affresco che attraversa cinquant’anni di storia tedesca attraverso le vicende di una famiglia dello Hunsrück, regione rurale del Palatinato. Uscito nel 1984 anche come risposta a tanti lavori di matrice statunitense sulla Germania nazista che il regista Edgar Reitz non amava, per usare un eufemismo, la serie avrà due seguiti all’altezza di questi straordinari primi episodi: il progetto si sviluppa infatti in tre serie principali, Heimat - Eine deutsche Chronik (1984), Die zweite Heimat - Chronik einer Ju...