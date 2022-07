Sarà consegnato a Graziella Ciriaci, ad e titolare del Salumificio Ciriaci di Ortezzano (Fermo), il Premio Giuseppe Guzzini 2022. Giunto alla sua sesta edizione, il premio organizzato dall’Ucid (Unione cristiani imprenditori dirigenti) mira ad incentivare e sostenere la propensione di un’imprenditorialità e managerialità rispettosa dei valori dell’uomo e della dottrina sociale della Chiesa. Il premio sarà consegnato il 1° luglio alle ore 18.00 a Recanati.

Graziella Ciriaci guida un’azienda con una lunga storia che nasce nel 1937 e che è divenuta uno dei leader nella produzione di salumi ed insaccati con una catena produttiva che va dall’allevamento fino alla distribuzione del prodotto. Graziella, sposata con il Dott. Pietro Scendoni, e madre di due figli, è diplomata alla Luiss in revisione dei conti e analisi di bilancio, ed ha iniziato la sua carriera come direttrice amministrativa.

Dopo una parentesi politica, in cui ha ricoperto importanti ruoli nell’amministrazione regionale e ha promosso leggi a tutela della famiglia, dell’agricoltura locale e contro lo spreco alimentare, Graziella ritorna in azienda e con coraggio acquisisce il controllo del Salumificio intraprendendo un percorso di crescita che la porta in pochi anni a raddoppiare il fatturato aziendale.

Al centro della strategia aziendale della Ciriaci c’è una grande attenzione alla qualità del prodotto, ottenuta attraverso il controllo della filiera produttiva che si avvale di allevamenti sostenibili e di un processo produttivo moderno e al contempo rispettoso delle tradizioni, la valorizzazione delle risorse umane ed organizzative, ed il rispetto per il territorio e l’ambiente. Graziella infine ha profuso il suo impegno anche in associazioni no profit ed enti del terzo settore, promuovendo in particolare progetti rivolti ad integrare le persone disabili.

Questa la motivazione con cui è stato assegnato il premio: «Graziella Ciriaci in oltre 30 anni di attività ha saputo sviluppare l’azienda di famiglia, investendo sul territorio, sulle persone, sulla qualità e sulla sostenibilità, realizzando in questo modo la sua vocazione di donna, di madre e di imprenditrice. Graziella inoltre ha profuso un grande impegno nella comunità locale, attraverso la partecipazione costante in tante attività sociali, oltre che alla vita politica, motivata dal grande amore per il territorio di origine e dal desiderio di contribuire al bene comune».