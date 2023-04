Martedì 18 aprile Eugenia Roccella sarà ospite dell'incontro organizzato da Tempi a Roma "Nascere è cominciare - Donne e lavoro: quali politiche di welfare per uscire dall’inverno demografico". In questa intervista apparsa sul numero di aprile, la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità ha anticipato alcuni dei temi del suo intervento.

Per Eugenia Roccella «il fatto di essere donna e di stare dalla parte delle donne mi appartiene profondamente. Si può essere femminista e cattolica, femminista e di destra». La ministra per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità è, fra tutti i componenti del governo Meloni, quella che più mette in crisi lo stereotipo dei conservatori arroccati su posizioni stantie e antimoderne. Innanzitutto per ragioni biografiche, che la stessa Roccella ha raccontato in un recente – e meraviglioso – libro: Una famiglia radicale. Cresciuta in un ambiente dove Marco Pannella era di casa, ha attraversato il Sessantotto senza perdere se stessa, ri...