Fratello Mancuso, sorella falsità

Non ho mai voluto interessarmi di teologia. Uno perché ho il cervello basso, non adatto ad altezze che mi darebbero il capogiro. Secondo perché non vorrei avvilupparmi in qualche eresia, così da pregiudicarmi, per uno stupido esercizio di presunta intelligenza, l’entrata nel giardino incantato che tutti ci aspetta. L’altro giorno, però, non ho potuto fare a meno di cadere nella trappola. Stavo, come al solito, zappingando, quando lo sguardo mi è caduto su un volto: “Ehi, ma quello lo conosco”. E il pollice che era già passato oltre, è ritornato indietro su La7. Ci ho messo un po’ a realizzare, ma alla fine ci sono arrivato. Il volto conosciuto altro non era che quello di Vito Mancuso, intervistato dalla giornalista finto democratica Tiziana Panella, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro: Gesù e il Cristo. Ora, io non so se l’intervista fosse in diretta o fosse una replica, quello che è certo è che mi sono dovuto sorbire una sorta di banalità che avevano la pretesa di suonare er...