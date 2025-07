“F1” operazione ridicola, ma per una volta non ci si abbiocca davanti a un Gp

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

F1 ★★★

Di Joseph KosinskiDove vederlo: al cinema

Strano ibrido tra cinema, documentario, mega marchetta: però è ben girato da Joseph Kosinski che ha il merito di non far pesare le due ore e mezza allo spettatore e di coinvolgere anche il profano, tipo il sottoscritto, che per una volta tanto non si è addormentato davanti a un Gran Premio. Certo, l’operazione fa un po’ ridere: prodotto tra gli altri da Lewis Hamilton e girato in gran parte proprio durante le reali gare di Formula 1, sbandiera come meritori i trucchi del veterano Brad Pitt che a sessant’anni suonati può pensare di competere solo facendo il furbo e sfruttando alcuni aspetti di un regolamento non proprio intuitivo. Fa un po’ il cowboy, semina il panico, però il tutto s...