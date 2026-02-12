Le elezioni presidenziali in Ucraina avvicinano la fine della guerra

Secondo la propaganda russa, così acriticamente assunta come vera da tanti commentatori e analisti, Volodymyr Zelensky è un «dittatore» (sic!) perché nonostante il suo mandato sia scaduto nel 2024, lui continua a governare l'Ucraina. Vagli a spiegare che quando un paese è stato amputato del 20 per cento del suo territorio e 3,5 milioni di ucraini circa si trovano divisi dai propri connazionali per effetto delle bocche di cannone nemiche, mentre ogni giorno missili, razzi e sciami di droni devastano case, fabbriche e centrali energetiche, non è esattamente il momento giusto per organizzare elezioni. Eppure il Cremlino, così attento a vincere la guerra mediatica oltre che quella militare, continua a insistere sul fatto che Zelensky sia un presidente illegittimo, che governa dietro lo scudo della legge marziale, e che con lui non sia possibile firmare alcun accordo, ammesso che i due paesi possano raggiungerne uno. Per questo chiede da anni che Kiev organizzi nuove umilianti elezioni. Zel...