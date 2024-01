Cosa sta succedendo in Ecuador e in America Latina? Ci aiutano a capirlo Giovanni Tartaglia Polcini (Vice direttore programmi Ue contro il crimine organizzato), Paolo di Sciuva (direttore del Programma Euresp della UE da Quito) e Paolo Manzo (Direttore di Latin American Insider e collaboratore di Tempi), moderati da Lorenzo Tordelli, esperto di America Latina (Labora).

L’incontro “Ecuador e America Latina. Cosa Succede? Il crimine organizzato e la risposta internazionale”, organizzato giovedì 25 gennaio alle 21.30 dall’Associazione LabOra in collaborazione con Tempi, si svolgerà in streaming su Zoom: per partecipare è necessario iscriversi e compilare il form che trovate a questo indirizzo.

L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Scicchitano, presidente Labora, e dai saluti degli onorevoli Lorenzo Malagola, segretario della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato e Maria Tripodi, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

(Foto Ansa)