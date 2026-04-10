“È l’ultima battuta?”, commedia amara dove funziona tutto tranne il titolo

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante È l’ultima battuta? ★★★ Di Bradley CooperDove vederlo: al cinema Titolo fuorviante per un buon film, solido nella sceneggiatura scritta dallo stesso Bradley Cooper che peraltro si ritaglia un ruolo minore ma assai divertente, dal bravissimo Will Arnett, comico, doppiatore, comprimario finalmente su un palcoscenico da solo o quasi, e da Mark Chappell, che aveva scritto il bel Omicidio nel West End. Siamo dalle parti della commedia dolce-amara. Laura Dern e Arnett si mollano dopo vent’anni e passa di matrimonio e non si capisce bene perché. Forse per infelicità, si dice lui, che anziché affogare i dispiaceri nella bottiglia si reinventa come comico sui palchi dei locali con una stand-up co...