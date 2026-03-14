I costi e le scorte di droni ci diranno chi vincerà in Iran

Che razza di guerra è quella che vede i ricchi paesi arabi del Golfo Persico alleati degli Usa chiedere aiuto militare alla derelitta Ucraina, per altro imitando un passo già compiuto da Washington, la quale per parte sua attacca obiettivi iraniani con un drone che altro non è se non la versione americana a ingegneria inversa dello Shahed-136, il più economico dei droni killer iraniani? È la guerra dove per la prima volta la questione dei costi della difesa diventa centrale nelle analisi strategiche delle parti in conflitto, perché l’insostenibilità finanziaria e la tendenza all’esaurimento delle scorte delle costose difese anti-missilistiche possono determinare chi uscirà vincitore dalla scontro inaugurato il 28 febbraio dall’attacco israelo-americano all’Iran e proseguito con le rappresaglie di Teheran contro tutti i paesi della regione. Volodymyr Zelensky ha dichiarato al New York Times che il 5 marzo scorso gli americani hanno chiesto al suo paese di aiutarli a proteggere le loro b...