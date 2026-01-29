Dopamine Reich: la fine delle buone maniere
Il contributo di Andrea Venanzoni (Università Roma Tre) per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Guia Soncini sulle buone maniere
Il labirinto di Pac-Man
«Il News Feed fa schifo». L’impietoso giudizio formulato da un utente di Facebook non sembrerebbe la premessa migliore per una nuova funzionalità da poco immessa in circolazione. In realtà, in quella Erewhon che è il mondo digitale, si trasforma in eccellente riscontro, quasi quello auspicato sin dal principio. È il 2012. Quella, non prima, non dopo, è la data in cui tutto si è smarrito.
Cecilia Kang e Sheera Frankel ricordano nel loro volume, Facebook – inchiesta finale, come Mark Zuckerberg abbia appena liberato il Kraken della piattaforma social; il nuovo News Feed.
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