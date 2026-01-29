Dopamine Reich: la fine delle buone maniere

Il labirinto di Pac-Man

«Il News Feed fa schifo». L’impietoso giudizio formulato da un utente di Facebook non sembrerebbe la premessa migliore per una nuova funzionalità da poco immessa in circolazione. In realtà, in quella Erewhon che è il mondo digitale, si trasforma in eccellente riscontro, quasi quello auspicato sin dal principio. È il 2012. Quella, non prima, non dopo, è la data in cui tutto si è smarrito.

Cecilia Kang e Sheera Frankel ricordano nel loro volume, Facebook – inchiesta finale, come Mark Zuckerberg abbia appena liberato il Kraken della piattaforma social; il nuovo News Feed.

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