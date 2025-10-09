Il contributo di Francesco Magris (Università di Trieste) per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Filippo Cavazzoni sull'industria cinematografica

Cultura e cinema: leve economiche, strumenti di potere o legami fra generazioni?

Nel suo stimolante articolo, Filippo Cavazzoni affronta le criticità delle politiche pubbliche a sostegno del cinema italiano, che egli individua nell’eccessiva generosità con cui i fondi vengono stanziati, contemporaneamente a uno scarso controllo sulla qualità dei progetti proposti e sulle loro concrete prospettive di redditività. Per far fronte a tali criticità, Cavazzoni auspica delle riforme improntate a una logica di mercato che possano fornire degli incentivi adeguati a selezionare con maggior rigore i progetti proposti, al fine di ridurre sprechi, inefficienze, favoritismi e, in ultima analisi, un’esagerata sovrapproduzione di pellicole di qualità e successo spesso modesti, come i dati degli ultimi decenni testimoniano.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni.