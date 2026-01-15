Crisi penale internazionale

Il procuratore, due viceprocuratori e sei giudici colpiti da sanzioni deliberate dagli Stati Uniti attraverso un executive order del presidente Trump per aver emesso mandati di arresto a carico del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’allora ministro della Difesa Ben Gvir; lo stesso procuratore e otto giudici condannati in contumacia a pene fra i 3 e i 15 anni di carcere da un tribunale di Mosca per aver emesso ordini di arresto contro Vladimir Putin, il suo commissario per i Diritti dell’infanzia, un ministro della Difesa e vertici militari russi; altri cinque paesi (Burkina Faso, Mali, Niger, Ungheria e Venezuela) che si ritirano dal Trattato di Roma, facendo scendere a 121 su 193 gli Stati nel mondo che vi aderiscono; paesi firmatari come l’Italia e l’Ungheria (prima del voto del parlamento del maggio scorso che ha deciso l’abbandono), la Mongolia e il Tagikistan, che non eseguono le richieste di arresto dell’ufficio del procuratore. Il 2025 sarà ricordato come l’annus horr...