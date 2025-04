Non chiudete i vostri libri

A metà febbraio scorso, i numerosi lettori e sostenitori di Lindau, casa editrice indipendente nata a Torino nel 1989 specializzata nella pubblicazione di saggistica di cinema, storia, politica, religione e spiritualità, si sono visti recapitare un allarmato appello del direttore Ezio Quarantelli: il mercato del libro in Italia è in contrazione, spiegava, la situazione delle piccole e medie case editrici è «molto seria», molte voci indipendenti rischiano la chiusura: «Il calo del fatturato» è soltanto uno dei problemi. «Di fatto gli spazi per i nostri libri si riducono ogni giorno e i già esigui margini vengono costantemente erosi dall’aumento dei costi e dalla richiesta di sempre maggiori sconti da parte dei player più importanti del mercato». Da qui l’idea di lanciare una raccolta fondi tra i lettori.

In un comunicato di fine gennaio dell’Aie, l’associazione italiana degli editori, si legge che «nel 2024 in Italia la vendita di libri di varia adulti e ragazzi nel mercato trade (sagg...