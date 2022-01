L’Italia discute ancora di chiudere le scuole per il Covid e affidarsi alla Dad – e per fortuna il premier Mario Draghi ha detto che «non vanno abbandonate, nessuno degli altri paesi europei le ha mai chiuse» e che «la Dad crea disuguaglianze» – e pensa che ridurre la capienza degli stadi di Serie A a 5.000 spettatori servirà a fermare la variante Omicron; la Spagna ha intenzione di iniziare a trattare il Covid come «una normale influenza», smettendo di contare i contagiati, tamponare chi ha pochi sintomi e isolare i positivi; il Regno Unito, raccontato fino a qualche giorno fa come un paese da incubo soffocato dal virus, ha iniziato a registrare un significativo calo dei contagi, dei ricoveri e dei morti senza avere imposto nuove restrizioni, tantomeno su scuole e stadi e ragiona su come «passare da pandemia a endemia».

La comunicazione della lotta al Covid

Chi ha ragione? Dopo quasi due anni di pandemia forse non fidarsi è meglio, troppe volte ci si è illusi che il peggio fosse...