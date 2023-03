Lo scoop del Wall Street Journal, che domenica ha rivelato le conclusioni di uno studio del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti secondo cui il virus Covid-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan, in Cina, non significa che il caso sia chiuso. Ma è un'ulteriore prova del fatto che il pensiero unico di media ed esperti in materia sia stato sbagliato e dannoso.

Covid, l'ipotesi della fuga dal laboratorio è concreta

Come scrive lo stesso quotidiano americano autore dello scoop, le informazioni su cui si basa il giudizio del Dipartimento dell’Energia sono ancora segrete, e alcune agenzie di intelligence dicono di non avere ancora prove sufficienti per stabilire con certezza l’origine del virus che per quasi due anni ha sconvolto il mondo. La Cina, poi, ha fatto ostruzionismo fin dall’inizio, impedendo all’Oms di concludere le sue indagini, lasciando così adito a molti sospetti su un coinvolgimento attivo sebbene involontario di Pechino nella diffusione del Covid. Neg...