Il coordinatore del CTS, Franco Locatelli (foto Ansa)

In un tripudio di nostalgia e masochismo, i media italiani hanno salutato con servizi sdraiatissimi l’ultima riunione del Comitato tecnico scientifico, già rimpianto dai suoi protagonisti: «Ma la pandemia non è finita», ha ammonito Locatelli seguito a ruota da Brusaferro (Iss), il quale ha ricordato che «dobbiamo continuare a rispondere alla sfida» del Covid.

Gli ultimi dei mohicani dello stato di emergenza

Da oggi l’Italia non è più in stato d’emergenza, cambia qualcosa ma non tutto nelle restrizioni, se tutto va bene si andrà verso una fine graduale delle misure che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni, buoni ultimi dopo il resto del mondo, fatta eccezione per la Cina. La pandemia non morde più come un tempo, i contagi della potenziale quinta ondata già stanno diminuendo, resiste chi annuncia la propria positività sui social con pochi sintomi e si sente in dovere di aggiungere sempre «chissà come starei se non foss...