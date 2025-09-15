Contenuto riservato agli abbonati

Casca il mondo

Corpi a perdere

Di Annalisa Teggi
15 Settembre 2025
Mogli e fidanzate esposte e ridotte a oggetto su Facebook. Le donne afghane abbandonate sotto le macerie del terremoto perché intoccabili. Il caso del bambino nato senza gambe
L’immagine del profilo Facebook del gruppo “Mia Moglie”
Ci è stata rovesciata addosso una discarica di dettagli e commenti sul caso del gruppo Facebook ”Mia moglie” e simili, in cui venivano condivisi contenuti a scopo pruriginoso e a insaputa delle donne che comparivano in quelle immagini o in quei video. Alla nostra latitudine uno dei fronti aperti sul tema femminile è la famigerata oggettivazione dei corpi, abitiamo un allucinante paradosso fatto di donne impegnate in una lotta di autodeterminazione che implica anche l’uso ostentato del corpo e di scandali che ci fanno stracciare le vesti sulla pornografia dilagante. È dura tenere la barra di un’ipotesi morale venerando, al contempo, una libertà fatta di eccessi eretti a bandiera.
Ed è una doccia fredda constatare che ad altre latitudini c’è ben altro tenore di scandalo sui corpi delle donne, e non se n’è detto molto. Di recente l’Afghanistan è sta...

Aborto afghanistan donne pornografia

