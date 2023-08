Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ molto buono | ★★ insomma | ★ fa schifo

Gli spiriti dell’isola ★★★★

di Martin McDonagh

Per chi scrive, il film migliore dell’anno e forse anche il miglior di McDonagh che aveva diretto, tra gli altri, anche il bellissimo Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Apologo morale e alcolico, cupissimo anche se sul finale si apre una speranza. Si parla di Irlanda e di mani tagliate ma in realtà è un film sull’oggi, sul male di oggi che distrugge ogni cosa, specie la capacità del bene di fronte al mondo intero.

* * *

Le otto montagne ★★★

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

È il film italiano che ha avuto maggior successo nell’anno. E a ragione: i registi lavorano in coppia da anni e hanno una bella sensibilità nel raccontare storie di esseri umani in cerca di qualcosa, chissà che cosa. Qua ci sono le montagne che dapprima opprimono, poi aprono a un orizzonte più ampio, per poi incombere ancora più mi...