Caso Epstein, cosa resterà dopo l’indignazione

Questi “potenti” non sanno fare altro che perdersi e risucchiare nel loro gorgo tante altre vite. Noi non siamo migliori di loro, ma abbiamo la Pasqua

Non sappiamo come si concluderà il caso di Epstein e dei suoi “amici”. Le cose stanno, e forse rimarranno, sepolte sotto tonnellate di files, inchieste, chiacchiere social, articoli e servizi giornalistici eccetera.

Ma una cosa si può dire: i politici, gli intellettuali, gli scienziati, i miliardari che si sono frequentati per anni sono l’onda lunga di un potere che si sente padrone di tutto e pretende di rifare il mondo a proprio arbitrio.

Come ragazzini sbandati, questi “potenti” non sanno fare altro che perdersi, e tirar dentro nel loro gorgo tante altre vite.

Trascorsa la breve parentesi di un’ostentata indignazione, si andrà avanti come prima a fingersi re per ritrovarsi schiavi.

Non lo diciamo perché pensiamo di essere puri e migliori, ma per richiamare a noi stessi e a tutti (viene Pasqua!) che a salvare la vita e il mondo è Cristo con la sua croce e resurrezione.