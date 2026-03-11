Esserci

Caso Epstein, cosa resterà dopo l’indignazione

Di Esserci
11 Marzo 2026
Questi “potenti” non sanno fare altro che perdersi e risucchiare nel loro gorgo tante altre vite. Noi non siamo migliori di loro, ma abbiamo la Pasqua
Epstein files (foto Ansa)
Foto Ansa

Non sappiamo come si concluderà il caso di Epstein e dei suoi “amici”. Le cose stanno, e forse rimarranno, sepolte sotto tonnellate di files, inchieste, chiacchiere social, articoli e servizi giornalistici eccetera.

Ma una cosa si può dire: i politici, gli intellettuali, gli scienziati, i miliardari che si sono frequentati per anni sono l’onda lunga di un potere che si sente padrone di tutto e pretende di rifare il mondo a proprio arbitrio.

Come ragazzini sbandati, questi “potenti” non sanno fare altro che perdersi, e tirar dentro nel loro gorgo tante altre vite.

Trascorsa la breve parentesi di un’ostentata indignazione, si andrà avanti come prima a fingersi re per ritrovarsi schiavi.

Non lo diciamo perché pensiamo di essere puri e migliori, ma per richiamare a noi stessi e a tutti (viene Pasqua!) che a salvare la vita e il mondo è Cristo con la sua croce e resurrezione.

Jeffrey Epstein

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