«Sono un padre single di tre figli e un musulmano americano africano e ispanico di prima generazione. A tutti gli effetti, sono l’emblema del liberale». Ma per il procuratore generale della California Rob Bonta, Cecil Howell non è che uno dei genitori appartenenti alle minoranze di Chino, comunità operaia ad est della scintillante Los Angeles, obiettivi di una nuova e molto progressivamente aggiornata crociata contro la famiglia.

La crociata della California liberal contro i genitori di Chino

Al grido di “il consiglio scolastico è presieduto da una bigotta di destra manovrata dalla Chiesa e che non rappresenta la maggioranza dei genitori” il procuratore ha deciso infatti di citare in giudizio il Chino Valley Unified School Board of Education. Il motivo? Una nuova politica adottata alla fine di luglio dal distretto: informare i genitori qualora i propri figli decidessero di utilizzare a scuola un nome diverso da quello indicato sul certificato di nascita, pronomi di sesso op...