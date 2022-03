Un paio di pensieri sulla libertà, tornata di moda a causa della resistenza ucraina. Il filosofo Vito Mancuso ha sostenuto recentemente sulla Stampa che in situazioni estreme ci sia un trade off, uno scambio, tra vita e libertà, una cosa va a detrimento dell’altra: c’è chi preferisce vivere e c’è chi preferisce essere libero. Mancuso lo spiega facendo un parallelo tra la situazione ucraina e la legislazione sull’eutanasia. Quelli che sostengono la vita dovrebbero anche ritenere che gli ucraini farebbero meglio ad arrendersi, quelli della libertà dovrebbero essere per resistenza ed eutanasia. Se uno è per la libertà è un po’ meno a favore della vita, se uno è per la vita sarà un po’ meno a favore della libertà.

La libertà si può opporre alla vita?

Nelle accese discussioni sui due temi menzionati abbiamo spesso visto emergere queste posizioni, magari enucleate con meno chiarezza, ma sempre con altrettanto sdegno. Sdegno a parte, però, un chiarimento ci vuole: ma davvero la libertà ...