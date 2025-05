Anche Pedro Sánchez “tiene famiglia”

Negli ultimi anni gli esponenti del Partito socialista spagnolo (Psoe) investiti da inchieste giudiziarie hanno dato prova di grande fantasia nell’escogitare modi per sottrarsi al giudizio, ma quello concepito dal segretario regionale socialista dell’Estremadura batte tutti i record: per sottrarsi al giudizio del giudice naturale, Miguel Ángel Gallardo, che era anche presidente della provincia di Badajoz, ha fatto dimettere un consigliere socialista dal Consiglio regionale dell’Estremadura e ne ha occupato il seggio, non prima di aver convinto i quattro candidati alle ultime elezioni regionali che avevano ricevuto più preferenze di lui e quindi lo precedevano nella classifica dei potenziali subentranti a rinunciare a prendere il posto del consigliere dimissionario.

In tal modo ha ottenuto quello che nel sistema giuridico spagnolo si chiama l’”aforamiento”, cioè il trasferimento del procedimento giudiziario dalla procura di Badajoz a una sezione specializzata di quella che sarebbe la C...