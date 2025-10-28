Come si permette una donna di sinistra di attaccare l’“utero in affitto”?

Contenuto riservato agli abbonati
Mio caro Malacoda, leggi le dichiarazioni qui sotto. Leggile bene, che poi ne parliamo. Le ho trovate inopinatamente pubblicate su uno dei principali quotidiani italiani, in un’intervista a piena pagina.
«Non esiste alcun diritto ad avere un figlio, è un desiderio, non un diritto. La maternità surrogata non è una tecnica di riproduzione assistita: è tratta di esseri umani».
Non è un prete che parla, è una donna, femminista, e non è Eugenia Roccella. Anche l’intervistatrice è donna – in premessa ha sottolineato che queste donne, di cui l’intervistata è portavoce, dicono no «alla pratica della gestazione per altri, che chiamano solo utero in affitto» – e non sembra credere alle sue orecchie. Insiste: «Perché da donne e femministe siete contrarie alla gestazione per altri?». Risposta:
«Noi ci opponiamo alla maternità surrogata perché rappresenta una pratica di mercificazione e sfruttamento del corpo delle donne, riducendoci a meri oggetti o strumenti».
Mercificazione, sfruttamento,...
