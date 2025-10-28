Contenuto riservato agli abbonati

Come si permette una donna di sinistra di attaccare l’“utero in affitto”?

Di Berlicche
28 Ottobre 2025
Noi diavoli siamo devoti agli schemi, e questa Ángeles Álvarez ce li rovina. Se è contro la maternità surrogata deve essere di destra, non una femminista del Partito socialista
Protesta contro la maternità surrogata
Protesta contro la maternità surrogata a Città del Messico nel 2021. “Noi donne non siamo mercanzia, no all’utero in affitto”, recita il cartello (foto Ansa)

Mio caro Malacoda, leggi le dichiarazioni qui sotto. Leggile bene, che poi ne parliamo. Le ho trovate inopinatamente pubblicate su uno dei principali quotidiani italiani, in un’intervista a piena pagina.

«Non esiste alcun diritto ad avere un figlio, è un desiderio, non un diritto. La maternità surrogata non è una tecnica di riproduzione assistita: è tratta di esseri umani».

Non è un prete che parla, è una donna, femminista, e non è Eugenia Roccella. Anche l’intervistatrice è donna – in premessa ha sottolineato che queste donne, di cui l’intervistata è portavoce, dicono no «alla pratica della gestazione per altri, che chiamano solo utero in affitto» – e non sembra credere alle sue orecchie. Insiste: «Perché da donne e femministe siete contrarie alla gestazione per altri?». Risposta:

«Noi ci opponiamo alla maternità surrogata perché rappresenta una pratica di mercificazione e sfruttamento del corpo delle donne, riducendoci a meri oggetti o strumenti».

Mercificazione, sfruttamento,...

