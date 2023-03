Career Coach è un progetto di Mentoring che l’Associazione Prospera, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, organizza per gli studenti degli ultimi due anni del dipartimento Economic Sciences and Business Management – Mercati e Strategie di Imprese. Il progetto, che verrà presentato oggi, primo marzo, agli studenti, è alla sua quarta edizione e si propone di affiancare per un periodo di circa 3 mesi gli studenti che aderiranno all’iniziativa, aiutandoli ad orientarsi nella fase di ingresso nel mondo del lavoro.

È rivolto a studenti la cui laurea è prevista per il prossimo anno (studenti del secondo anno) e a quelli che potranno laurearsi l’anno successivo (studenti del primo anno) con la previsione di 50-70 adesioni complessive. Gli studenti coinvolti da inizio progetto sono sinora 466, i volontari 340.

Modalità di partecipazione e temi

I partecipanti verranno divisi in gruppi di 5-6 componenti. Ogni gruppo verrà seguito da un mentor per circa 3 mesi. Sono previsti 6-8 incontri per ogni gruppo. Grazie ai risultati e all’impegno dei volontari di Prospera il programma Career Coach è stato inserito nel piano ufficiale di studi della facoltà. Tra l’altro l’Università, con un’inziativa autonoma, ha realizzato un’indagine per avere un feedback interno del progetto da parte degli studenti che negli anni hanno partecipato. I risultati nel complesso sono più che lusinghieri.

Ogni mentor definirà in dettaglio il programma di lavoro del proprio gruppo che ruoterà intorno al tema fondamentale: “Cosa vuol dire lavorare in azienda e quali sono i punti di attenzione principali entrando nel mondo del lavoro”. Al termine del programma ogni studente presenterà un project work illustrando i propri programmi e le proprie aspettative.

Lo scopo di Career Coaching

Il Career Coaching aiuta le persone a definire gli obiettivi professionali, a individuare i punti di forza e di debolezza e a pianificare i passi per realizzare la propria carriera, che si tratti di andare all’estero, di creare la propria impresa o di lavorare in un’azienda italiana. Attraverso un lavoro di gruppo, il consulente porterà i partecipanti a lavorare su se stessi sviluppando consapevolezza e responsabilità nei confronti delle scelte lavorative che si andranno ad operare, nel rispetto delle proprie attitudini, competenze e delle reali esigenze del mercato del lavoro.

I progetti speciali

In parallelo al programma illustrato, come già sperimentato nelle precedenti edizioni, verranno organizzati due progetti speciali: verranno selezionati fra tutti gli studenti partecipanti al Career Coach 12 (fino a un massimo di 16) candidati a sviluppare in due gruppi diversi due progetti definiti “speciali”. I progetti sono proposti da aziende esterne all’Università e si baseranno su un progetto reale, un bisogno specifico dell’azienda proponente nelle aree marketing e comunicazione (ma non solo).

Agli studenti sarà richiesto di elaborare una serie di proposte per la realizzazione del progetto. L’azienda nominerà un proprio referente che si affiancherà al coach di Career Coach incaricato di seguire i progetti speciali. I progetti andranno individuati entro il mese di marzo 2023 e si svilupperanno in aprile e maggio con le presentazioni finali previste a inizio giugno. Le modalità realizzative verranno concordate, in funzione della tipologia di progetto, con il referente aziendale di riferimento.

Chi sono i volontari dell’Associazione Prospera

L’Associazione Prospera viene costituita nel 2009 da un gruppo di manager con l’obiettivo di “restituire” ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro parte di quanto i soci hanno “ricevuto” nel corso della loro vita professionale. Nell’ambito sua attività Prospera ha siglato più di 100 accordi di partnership (il 67 per cento si sono concretizzati in 115 progetti generici) e ha realizzato circa 120 progetti pluriennali. Circa 36 mila giovani sono stati coinvolti in iniziative di orientamento, 6 mila hanno peso parte a progetti di formazione e 1.100 ragazzi sono stati supportati con interventi di coaching. Inoltre più di mille studi di fattibilità per start-up sono stati seguiti nelle prime fasi.