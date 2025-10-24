“After the Hunt” scava bene nel conflitto tra fatti e interpretazioni

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

After The Hunt: Dopo la caccia ★★★

Di Luca GuadagninoDove vederlo: al cinema

Una docente universitaria viene chiamata a prendere una posizione netta su un presunto caso di molestia. Film notevole e la conferma di Luca Guadagnino come regista talentuoso, mai uguale a se stesso: il suo film precedente è l’allucinato Queer. Qui, l’impostazione classica da dramma teatrale in più atti cela elementi importanti per capire dove va la storia e, forse, anche la testa del regista. Intanto i titoli di testa e di coda, con tanto di musica jazz, rimandano ai film di Woody Allen e fanno pensare quasi una dichiarazione di intenti. Ambientazione alleniana, cittadina, buona cultura, ironia. Dialoghi serra...