“After the Hunt” scava bene nel conflitto tra fatti e interpretazioni

Contenuto riservato agli abbonati
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
After The Hunt: Dopo la caccia ★★★
Di Luca GuadagninoDove vederlo: al cinema
Una docente universitaria viene chiamata a prendere una posizione netta su un presunto caso di molestia. Film notevole e la conferma di Luca Guadagnino come regista talentuoso, mai uguale a se stesso: il suo film precedente è l’allucinato Queer. Qui, l’impostazione classica da dramma teatrale in più atti cela elementi importanti per capire dove va la storia e, forse, anche la testa del regista. Intanto i titoli di testa e di coda, con tanto di musica jazz, rimandano ai film di Woody Allen e fanno pensare quasi una dichiarazione di intenti. Ambientazione alleniana, cittadina, buona cultura, ironia. Dialoghi serra...
Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno