Wembley qua, Wembley là: esticazzi Wembley. Abbattere San Siro non è futuro, è Alzheimer

Nota dell’autrice: qui parla chi vuole avere ragione, con o senza permesso del resto della redazione – piuttosto gasata dall’eutanasia del Meazza (con qualche eccezione)

Wembley, Old Trafford, Yankee Stadium: solo menate da salotto buono. Liquidare la difesa di San Siro come “operazione nostalgia”, “dibattito passatista”, “conservatorismo da bar” è un trucco da quattro soldi. È l’opposto: un colpo di reni contro la matematica spietata della rendita – costruisco per chi sgancia il malloppo, chiudo fuori i pezzenti. Brutalmente elementare. La “città del cambiamento” marcia su scelte sociali e lo diciamo senza un briciolo di scandalo (mica siamo Scurati): ingozzare San Siro ai fondi è solo l’ultimo banchetto. Fermarlo? Sarebbe stato un lampo di lucidità, o almeno di originalità contro la banalità di chi bela: «E allora Wembley?». «Lo stadio iconico del pianeta, la culla del calcio», tuba il docu-Netflix su Euro 2020. Esticazzi Wembley.

Il sesto stadio più caro al mondo, clone del prezzemolo Wembley

Milano non è Londra, e il nuovo San Siro schizzerà di prezzo oltre Wembley e il Tottenham Hotspur Stadium: sarà l’impianto più caro d’Europa, sesto al mondo, dietro solo agli stadi yankee, dallo SoFi di Los Angeles all’Allegiant di Las Vegas, templi del dollaro scintillante. C’è chi, con i conti in mano tra capitale fresco, debiti bancari e ricavi gonfiati, profetizza il baratro per le società. C’è chi si gasa come un provinciale guardando solo Juventus Stadium o l’Allianz di Monaco. Arene per la “prawn sandwich brigade”, come sbeffeggiava Roy Keane, capitano del Manchester United, quei “tifosi” da tramezzino ai gamberi, clienti di mall con il pallone di contorno.

Tutto già visto. E i progressisti del Nord ora lamentano la grappolata Wembley: facciamo un Wembley delle Midlands, uno dei Cotswolds, uno dei Broads. «Wembley ama vantarsi dei 70 milioni di sterline di miglioramenti ai trasporti che “avvantaggiano i residenti locali tutto l’anno”. Ma ovviamente questi residenti non sono più quelli di una volta», scrive il Guardian. «Nell’ultimo decennio, il cielo intorno a Wembley è stato oscurato da una foresta di eleganti condomini, complessi residenziali di lusso, nuovi hotel e negozi di lusso». Dei vecchi locals non resta nulla. Succede ovunque: i grandi eventi snobbano i poveracci come cani randagi e Milano è già un “district” patinato, ogni piazza un “hub” per “short-term citizen” (turisti, studenti, lavoratori, cittadini “a tempo”). «E allora? È il mercato», ghignano i benpensanti del pallone dicendo che i fondi mica edificheranno case, ma servizi. Salvo poi stracciarsi le vesti sul tutto il resto, “signoramia, la città per ricchi, gli studenti in tenda, il profitto cannibale, i radical chic e la gentrificazione”.

Il nuovo San Siro? Chiamatelo Onlyfans Stadium

Con costoro, pensa un po’, condividiamo l’aridume biblico: in generale uno stadio nudo non vale niente, zero valore culturale intrinseco. Solo le persone lo infondono di vita, di anima. Ma quando quelle persone si riducono a traffico veicolare, quota di mercato, pasto per revenue? Non chiamatelo stadio, chiamatelo, boh, elitismo con erba sintetica.

E lo diciamo in generale, perché San Siro non è uno stadio qualunque: San Siro è unico perché ha una storia unica, possiede caratteristiche uniche, irripetibili a differenza dei cloni Wembely. Citofonare agli urbanisti veri, non a quelli delle pippette indie su Milano, la “Scala del calcio”, le citazioni di Vecchioni o peggiore cantautorume. San Siro è manufatto vivo, macchina antropologica, memento di una Milano popolare, laica, industriale, con le palle d’acciaio che non svendeva imprese e patrimoni ai fondi come sciurette da marciapiede. Ma siccome Pirelli e Olivetti son morti, e con loro un’idea di bellezza, funzione, spina dorsale di impresa e città, e siccome le sciurette milanesi ci precederanno in paradiso, e col loro obolo s’è eretto pure il Duomo, chiariamo subito: zero risentimento per questo Onlyfans immobiliare che si pavoneggia da “capitale europea”. Ma radere al suolo l’ultimo moncherino di memoria pubblica per far posto a mercati senza un briciolo di responsabilità civica, questo almeno non fatelo in nome del “nuovo San Siro”. In attesa dell’orrendo bando sul naming chiamatelo Onlyfans Stadium.

Abbattere San Siro non è slancio nel futuro: è Alzheimer conclamato

Ogni volta che qualcuno intona il «San Siro è nostalgia», ti sale la voglia di lanciare un motorino dal secondo anello. Nostalgia è il pupazzetto di Ronaldo al cruscotto, è il ricatto morale di chi confonde tutela patrimoniale con piagnisteo – e malinconia di nebbie lattiginose, operai in tuta, borghesi e padroncini cresciuti a pane e calcio, lo stadio che non erigeva muri trumpiani sul Rio Grande, ma spalancava Milano oltre un villaggetto agricolo sull’Olona. Son loro, i “passatisti”. Quelli per cui San Siro è già un fossile, non un’idea da custodire come il Graal, che aizzano il derby tra pragmatisti e amarcordisti. Gente che scambia coscienza storica per lagna, nebbia per astuzia, memoria, cioè lama critica, per muffa ammuffita. Abbattere San Siro non è slancio nel futuro: è Alzheimer conclamato.

Quelli con l’Apple Watch al polso, che esaltano lo Sky Lounge, le boutique da fighetti, il food court metaverso per Inter e Milano. Che si lagnano del parcheggio e per i quali Foster-Manica è l’antitesi di un catino scalcagnato zeppo d’incolti, seggiolini sfondati e retorica da calcio pre-drone, pre-highlight. Non capiscono che amore per il vecchio Meazza non è odio per il tetto retrattile e il lato b riscaldato: difendere San Siro non è un “no” rabbioso al nuovo, è un “sì” feroce all’inestimabile, al non-sostituibile. Al pari del Pirellone o della Torre Velasca che ancora bucano lo skyline accanto ai totem di CityLife e Porta Nuova (che sono bellissimi).

Le lezioni di chi l’ha ciapà la vaca per i ball

Qui nessuno ha i soldi per tenere in piedi San Siro, solo la voce per ribadire cosa succede quando una infrastruttura collettiva diventa un asset da spremere. Anche l’ultima zona franca di Milano verrà gonfiata a suono di hospitality, piante e spazi commerciali come budella di maiale. Non per la bolgia popolare. La sostituzione non è mai neutra: si è prevista una quota “povery” ma il destino è inevitabile: sarà lo stadio degli spettatori. Tifosi precari e famiglie si accontenteranno di Sky e Dazn. L’esperienza passerà da rito collettivo a consumo solitario, preconfezionato all’ingresso. Come già accade con i ragazzini per cui il calcio è solo highlights. Come se a Milano ce ne fosse bisogno.

Qui non si difende un’emozione contro la modernità, ma si denuncia l’amnesia su ordinazione: se i quindici anni di Milano post-crisi non insegnano niente, e si viene squadrati con condiscendenza per “troppi ricordi”, allora chi ci appiccica l’etichetta di nostalgici è, parafrasando la brigata del gamberetto wembleyana, uno che l’ha ciapà la vaca per i ball da cui non piglieremo lezioni di urbanistica. Lo stadio nuovo sorgerà, irreversibile come un lucentissimo hangover post-apocalittico. Ma noi lo grideremo lo stesso: San Siro era Milano. Il nuovo? Solo un altro capitolo del grande oblio. Esticazzi.