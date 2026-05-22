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“Voluti al mondo”. Incontro a Barzanò

Di Redazione
22 Maggio 2026
Martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso Peregolibri, Via dei mille 25, Barzanò (Lc) si terrà l'incontro con Carlo Maria Simone, autore del romanzo

Martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso Peregolibri, Via dei mille 25, Barzanò (Lc), si terrà l’incontro con Carlo Maria Simone, autore di Voluti al mondo. L’incontro è organizzato da Peregolibri, Centro Culturale Péguy, Liceo G. Parini.

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