“Voluti al mondo”. Incontro a Barzanò
Martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso Peregolibri, Via dei mille 25, Barzanò (Lc) si terrà l'incontro con Carlo Maria Simone, autore del romanzo
Martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso Peregolibri, Via dei mille 25, Barzanò (Lc), si terrà l’incontro con Carlo Maria Simone, autore di Voluti al mondo. L’incontro è organizzato da Peregolibri, Centro Culturale Péguy, Liceo G. Parini.
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