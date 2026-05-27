Il Pd come Milan e Juve: niente remuntada

Scrive Michele Zaccardi su Libero:

«I risultati delle amministrative fotografano una realtà che smentisce la correlazione tra il voto al referendum sulla Giustizia (in particolare il No) e gli orientamenti degli elettori. Sbugiardando la narrazione della sinistra che ha visto nella consultazione di marzo un’inversione di tendenza nell’elettorato».

A Reggio Calabria, dove il sì vinse di misura, ha prevalso il centrodestra col 68,2 per cento dei voti. A Venezia i no erano stati il 55 per cento e ha vinto Simone Venturini col 54 per cento. Ad Arezzo il no aveva vinto per un soffio (50,99 per cento) e si andrà al ballottaggio. A Macerata i no erano arrivati al 53 per cento, ma il centrodestra passa al primo turno col 52 per cento. Ovviamente, ci sono casi in cui dove aveva prevalso il no e ha vinto il centrosinistra. Ma l'analisi di Zaccardi è giusta. Leggere il voto al referendum solo come un voto anti governo è stato il grande abbaglio del centrosinistra. *** Scrive Francesco Verdera...