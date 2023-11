Il 31 ottobre si è svolto presso la sede del CNSU in Largo Ruberti 1 a Roma il confronto tra l’On. Ministro Anna Maria Bernini e le delegazioni di tutte le associazioni studentesche rappresentate presso il CNSU stesso. Alle 19:00 si è tenuto l’incontro con la delegazione del Coordinamento Liste Diritto allo Studio (CLDS), composta dal Presidente Pietro Piva e dai rappresentanti nell’organo Pietro Rioldi e Jacopo Toccoli.

Dichiara Pietro Piva, Presidente del CLDS: «Il nostro commento alla legge di bilancio parte da un principio: finanziare borse di studio e alloggi per studentesse e studenti non è solo un diritto costituzionale – spesso erroneamente trattato alla stregua d’una vertenza sindacale –, ma anche l’attuazione concreta di un modello che ha come baricentro la formazione dei giovani, un modello che vede nella formazione il trampolino per donne e uomini critici e liberi. Lo sguardo che la politica, dalla finanziaria al più piccolo provvedimento, deve avere sugli universitari è quello che vede in essi i costruttori di una società più avanzata, una società che difende strenuamente la democrazia e la pace a cui aspiriamo. E le conseguenze di questo sguardo si concretizzano nelle proposte e domande che abbiamo portato all’attenzione del Ministro Bernini. Abbiamo proposto il ripensamento del criterio ISEE – che ad ora non corrisponde alla ricchezza reale – utilizzato per le borse di studio, una maggior rapidità nell’erogazione delle stesse per rispondere con coerenza alle esigenze degli studenti e certezze per gli anni a venire, quando il PNRR non coprirà più le borse di studio: su questi punti il Ministro ci ha chiesto un aiuto come associazione per portare proposte e pensare insieme nuovi tavoli di lavoro. Abbiamo infine discusso dell’annoso problema delle borse di dottorato, che il PNRR prevedeva in larga quota (15 mila su 23 mila totali) nelle imprese e che sono state assegnate solo per un terzo. Siamo grati al Ministro per la possibilità di questo incontro e le abbiamo ribadito la nostra volontà come Coordinamento di continuare ad essere protagonisti, costruendo nel dialogo operoso e non ideologico, nelle università e in tutte le sedi deputate».