Tu quoque Zapatero?

Scrive Benedetta Perilli su Repubblica:

«Oltre cento pezzi, tra collier, anelli, orecchini di alta gioielleria e orologi di lusso, sono stati ritrovati in una cassaforte nello studio privato a Madrid dell’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero, perquisito dagli agenti della polizia spagnola nell’ambito dell’inchiesta sulle anomalie nel salvataggio con finanziamenti pubblici della compagnia aerea Plus Ultra. Il socialista – vicinissimo al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez – risulta indagato per i presunti reati di organizzazione criminale, traffico di influenze e falso documentale in quello che i magistrati hanno definito un sistema di corruzione, con legami con il Venezuela chavista, che aveva l’ex leader a capo. Zapatero ha negato ogni coinvolgimento».

Questa, in estrema sintesi, la notizia che riguarda Zapatero, primo ministro socialista della Spagna dal 2004 al 2011. Le accuse sono pesanti – pare che l’ex premier fosse in procinto di scappare in Venezuela –, ma tutte ...