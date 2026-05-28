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La preghiera del mattino

Tu quoque Zapatero?

Di Emanuele Boffi
28 Maggio 2026
L'inchiesta sull'ex premier socialista spagnolo, il "tempismo politico" di Elly Schlein e l'insopportabile moralismo di Massimo Gramellini. Rassegna ragionata dal web
L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero e l'attuale primo ministro Pedro Sánchez
L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero e l'attuale primo ministro Pedro Sánchez (Foto Ansa)

Scrive Benedetta Perilli su Repubblica:

«Oltre cento pezzi, tra collier, anelli, orecchini di alta gioielleria e orologi di lusso, sono stati ritrovati in una cassaforte nello studio privato a Madrid dell’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero, perquisito dagli agenti della polizia spagnola nell’ambito dell’inchiesta sulle anomalie nel salvataggio con finanziamenti pubblici della compagnia aerea Plus Ultra. Il socialista – vicinissimo al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez – risulta indagato per i presunti reati di organizzazione criminale, traffico di influenze e falso documentale in quello che i magistrati hanno definito un sistema di corruzione, con legami con il Venezuela chavista, che aveva l’ex leader a capo. Zapatero ha negato ogni coinvolgimento».

Questa, in estrema sintesi, la notizia che riguarda Zapatero, primo ministro socialista della Spagna dal 2004 al 2011. Le accuse sono pesanti – pare che l’ex premier fosse in procinto di scappare in Venezuela –, ma tutte ...

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