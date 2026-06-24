«Che bello vincere con la Roma femminile. Le ragazze non devono dimostrare nulla agli uomini»

Debuttare in una prima squadra e conquistare subito due (importanti) titoli. Non è da tutti, Luca Rossettini ci è riuscito affacciandosi sull'universo femminile con la Roma e vincendo campionato e Coppa Italia. Lui arrivava da Padova, la sua città, dove era tornato nel 2021 per chiudere una lunga carriera da difensore con oltre 400 presenze nel calcio professionistico, con tanta Serie A tra Siena, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa e Chievo e una convocazione in azzurro nel 2014 con Antonio Conte ct. Con l'Under 17 veneta raggiunge una finale scudetto con il Cesena, poi con la Primavera 2 lancia Giovanni Leoni, difensore oggi al Liverpool dove sta lavorando dopo la rottura del crociato anteriore sinistro, e Mattia Fortin, portiere della promozione in B e ceduto al Lens. Si confronta con tecnici come Cesc Fabregas, Alberto Gilardino, Antonio Palladino e Davide Possanzini. Quindi, nell’estate 2025, il cambio di prospettiva, che lui stessi racconta a Tempi: «Tutto è nato da una amica che m...