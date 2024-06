Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Bad Boys 4 ★

Di Adil El Arbi e Bilall Fallah

Dove vederlo: al cinema

Quarto episodio di una mezza saga che aveva già poco da dire dopo il primo episodio uscito nel 1995 e che già allora era una brutta copia di Beverly Hills Cop, Arma letale, insomma i buddy movies adrenalinici e un po’ tamarri degli anni Ottanta e Novanta. Fu, di fatto, il film che lanciò Will Smith che con quest’ultimo capitolo cerca di rifarsi un po’ la verginità dopo i fatti degli Oscar. Il film è quello che ci si aspetta: manesco, tamarrissimo, volgare, con loro due finti giovani che e un po’ fuori forma, soprattutto Martin Lawrence che a me non ha mai fatto ridere, figurati adesso che gioca con gli acciacchi e ha persino le visioni dopo aver...